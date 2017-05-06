В Минобороны назвали заявления военных США «стереотипом холодной войны»

В Минобороны РФ назвали «стереотипом холодной войны» заявление генерала США Реймонда Томаса о том, что Россия является одной из основных угроз для Америки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Игоря Конашенкова.

«Зашоренность отдельных пентагоновских генералов на стереотипах холодной войны, как и непонимание ими реальных угроз безопасности, не должны удивлять. Нас часто спрашивают, чем офицеры российских Сил специальных операций отличаются от американских коллег. Мы всегда подчеркиваем, что главными качествами российских офицеров являются ум и решительность», — цитирует агентство слова Конашенкова.

Официальный представитель Минобороны РФ заявил, из слов генерала Томаса можно сделать вывод, что в Пентагоне «требования к военнослужащим сил специальных операций иные». «Вероятно, поэтому, они пытаются компенсировать их ястребиной антироссийской риторикой в лучших традициях холодной войны», — добавил Игорь Конашенков.

Ранее глава Командования специальных операций ВС США Реймонд Томас заявил, что Пентагон считает Россию стратегическим соперником США и одной из пяти основных угроз для Америки. Генерал Томас при этом отметил, что стратегическое соперничество Вашингтона и Москвы больше всего выражено на постсоветском пространстве, где Россия способна ограничивать деятельность американских и западных институтов.

4 мая Сенат США в рамках пакета финансирования правительства на краткосрочный период принял закон о бюджете американского разведывательного сообщества. Отдельной главой в нем прописано создание спецкомитета для борьбы с российским влиянием и меры ограничению деятельности российских дипломатов в США.