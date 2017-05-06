СМИ узнали о планах британских властей запретить шифрование мессенджеров

Правительство Великобритании рассматривает возможность законодательного запрета интернет-мессенджерам шифровать данные. Об этом пишет издание Mirror со ссылкой на соответствующий законопроект.

Согласно документу, британское власти также планируют обязать мессенджеры при необходимости предоставлять личную переписку пользователей при наличии судебного ордера. Затребованные властям данные должны быть переданы в течение одного рабочего дня.

Кроме того, владельцев мессенджеров могут обязать внести в свои продукты изменения, чтобы они соответствовала требованиям законов Великобритании. Как уточняет издания, действие нового документа будет распространяться на WhatsApp, iMessage и Telegram.

Как ожидается, обсуждение законопроекта должно завершиться до 19 мая. При этом официально о грядущих изменениях власти пока не объявляли. Издание поясняет, что проект будущего закона дополнит уже существующий в Великобритании «Акт о полномочиях следствия», дающий правительству широкие возможности по слежке за гражданами.

В конце марта министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд заявила, что WhatsApp и другие мессенджеры не должны использовать механизмы кодирования сообщений. Таким образом глава британского МВД ответила на выводы следствия о том, что исполнитель теракта у здания британского парламента 22 марта, унесшего жизни 5 человек, пользовался WhatsApp.