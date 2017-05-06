МИД опубликовал текст меморандума о создании в Сирии зон безопасности

Министерство иностранных дел России опубликовало меморандум о создании зон деэскалации в Сирии, подписанные в Астане 4 мая. Текст документа 6 мая был опубликован на сайте МИД РФ.

Согласно документу, зоны безопасности будут созданы в следующих регионах: в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хама; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра.

Кроме того, в определенных меморандумом районах, расположенных на линии соприкосновения сил правительственных и оппозиционных войск, должны быть прекращены любые боевые действия, обеспечен гуманитарный доступ и оказание населению медицинской помощи, а также начато восстановление инфраструктуры и созданы условия для безопасного передвижения людей.

В меморандуме отмечается, что создание полос безопасности и зон деэскалации является временной мерой, продолжительность которой составит шесть месяцев с автоматическим продлением на основе консенсуса стран-гарантов.

4 мая в Астане прошла четвертая по счету международная встреча по Сирии. Представители стран-гарантов — России, Турции и Ирана — подписали меморандум о создании в Сирии четырех зон безопасности.