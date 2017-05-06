Меркель рекомендовала НАТО поддерживать отношения с Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о важности «двойной стратегии» НАТО в отношении России на фоне изменения сферы безопасности в Европе. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В своем еженедельном видеообращении к согражданам Ангел Меркель отметила, что присоединение Крыма к России и военный конфликт в Донбассе вызвали определенную обеспокоенность у Польши и стран Балтии, а «замороженная» ситуация в Молдавии вызывает вопросы в Румынии и Болгарии.

«Германия всегда стремилась, с одной стороны, демонстрировать готовность к защите всей территории альянса, а с другой — не прерывать переговорного процесса с Россией», — подчеркнула Меркель.

Тем не менее, по ее словам, этим государствам на востоке Европы важно, чтобы НАТО реагировало на происходящее. Именно этой обеспокоенностью, пояснила Меркель, объясняется отправка батальонов альянса в страны Балтии. При этом, подчеркнула канцлер Германии, в Брюсселе предпринимают все меры, чтобы не нарушать Основополагающего акта НАТО — Россия и не прерывать работу Совета НАТО — Россия.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп передал канцлеру Германии Ангеле Меркель счет на 300 млрд фунтов за услуги НАТО. Некий немецкий министр на условиях анонимности прокомментировал журналистам эту информацию, назвав действия Трампа возмутительными.