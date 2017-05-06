МИД России удовлетворил доклад ОЗХО о применении химоружия в Алеппо

В МИД РФ заявили, что Москва удовлетворена выводом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, что в сирийской провинции Алеппо 16 сентября террористами был применен сернистый иприт. Об этом сообщается на сайте департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

«Вывод, сделанный нами совместно с сирийскими коллегами относительно того, что в Марат Умм-Хош террористами был применен сернистый иприт, получил полное подтверждение в Организации по запрещению химического оружия. Констатируем это с удовлетворением», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что Москва оказывала содействие сирийской стороне путем передачи представителям Дамаска отобранных на месте проб, документальных и материальных свидетельств. Позже данные материалы и пробы при содействии Италии были доставлены в Гаагу для изучения в ОЗХО.

В ведомстве также заявили о необходимости установить виновных в химической атаке и выявить «тех, кто стоит за ними, возможно, направляя их деятельность из-за пределов Сирии».

Коме того, МИД России в своем заявлении раскритиковал доклад правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), в котором утверждается, что в предполагаемой химической атаке 4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун использовалась бомба советского производства. «Не выдерживают критики "изыскания" по Хан-Шейхуну и упомянутой HRW. Все соответствующие заключения строятся в основном на показаниях свидетелей, собранных практически полностью дистанционно. Да и свидетели принадлежат лишь к сирийской оппозиции»,— отметили во внешнеполитическом ведомстве.