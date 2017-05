Французских журналистов призвали не публиковать утечку переписки штаба Макрона

Комиссия по контролю за предвыборными кампаниями президентских выборов Франции призвала СМИ воздержаться от публикации данных, содержащихся в утечке из переписки предвыборного штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В комиссии считают, что часть из опубликованных материалов может быть фальшивой. »...Председатель [комиссии] призывает средства массовой информации к особой ответственности, поскольку в опасности находятся свободное выражение мнения избирателей и достоверность голосования», — говорится в сообщении.

От изданий и их интернет-сайтов, в частности, требуется не сообщать о содержании попавших в общий доступ данных. В пресс-службе ведомства при этом напомнили, что распространение ложной информации может преследоваться по закону.

В минувшую пятницу, за два дня до второго тура президентских выборов во Франции, сайте Wikileaks опубликовал крупный архив электронных писем предвыборного штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона. Утечка содержит сотни тысяч электронных писем, фото и приложений, датированных периодом до 24 апреля 2017 года. В Wikileaks при этом заявили, что утечка произошла «слишком поздно, чтобы повлиять на выборы».

Update: #MacronLeaks contains many tens of thousands emails, photos, attachments up to April 24, 2017--around 9Gb in total