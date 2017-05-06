В деловых кругах раскритиковали предложение РПЦ ограничить воскресный шопинг

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) назвали губительной для бизнеса и экономики идею об ограничении работы гипермаркетов в воскресные дни. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил вице-президент организации Давид Якобашвили.

«С моей точки зрения, удобно, когда все открыто и можешь прийти, потому что в будние дни не успеваешь», — сказал вице-президент союза.

По мнению Якобашвили, воскресный шопинг также благотворно сказывается на отношениях в семье. «Когда жене что-то хорошее купишь — это только укрепляет семью», — уверен представитель РСПП.

Кроме того, Давид Якобашвили напомнил о непростой экономической ситуации в стране. По его словам, каждый входящий рубль полезен для экономики и позволяет компаниям выживать. «Я не думаю, что сейчас какие-либо ограничения нужны. Наоборот, нужно дать возможность больше работать, больше потреблять. Как только мы увеличим потребление, страна покажет, что она идет вперед. А если мы будем ограничивать потребление, она будет стагнировать еще больше», — сказал он.

Ранее глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в интервью «Интерфаксу» заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) выступает за ограничение работы крупных торговых сетей по воскресеньям. Священнослужитель объяснил это тем, что людям по выходным необходим отдых, чтобы побыть в кругу своих близких и сходить в церковь.