Полиция назвала число участников акции оппозиции 6 мая в Москве

Полиция оценила число участников согласованной акции оппозиции на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы в одну тысячу человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по столице.

Как отмечают в главке, акция прошла без нарушений порядка. «В согласованном властями города Москвы митинге оппозиции, проходящем на проспекте Сахарова, принимают участие около 1000 человек», — цитирует агентство источник.

В свою очередь, агентство ТАСС отмечает, что организаторы подавали заявку на участие в митинге 10 тысяч человек, но их пришло в 10 раз меньше.

Устроители мероприятия со своей стороны заявили, что в акции приняли участие 10 тысяч человек. Об этом сообщает телеканал «Дождь». В свою очередь, проект «Белый счетчик» насчитал 2,8 тысяч участников.

Одни из организаторов акции Александр Рыклин в своем Facebook сообщил, что со сцены митинга полицейские сняли баннер со словами: «Хватит Путина! Хватит войны! Хватит мракобесия! Хватит репрессий! Хватит терпеть Кадырова!»

По словам Рыклина, указание снять транспарант дал «человек в штатском». «Мы, разумеется, начали возмущаться и говорить, что ничего снимать не будем. Он тут же дал распоряжение полицейским (…) Полицейский наряд залез, в секунду все содрали — задник, баннер, который висел спереди на самой сцене. Там было написано „Болотное дело — позор России“» — написал он.