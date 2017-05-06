В Госдуму внесен законопроект о курортном сборе в четырех регионах

Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае». Документ с пояснительной запиской к нему опубликовала пресс-служба кабмина.

Как пояснили в правительстве, проект закона направлен на создание благоприятных условий для развития туризма, а также сохранение, восстановление и развитие курортов и курортной инфраструктуры. По итогам его реализации федеральные власти решат, вводить ли курортный сбор на всей территории России или отказаться от его введения.

Законом также определяются льготные категории граждан, освобождающиеся от выплаты курортного сбора, в частности, дети, инвалиды и ветераны Великой отечественной войны. От дополнительной платы также будут освобождены граждане, проживающие на территории упомянутых в законопроекте регионов. Максимальный размер сбора установлен на уровне 100 рублей в сутки с одного туриста.

В правительстве подчеркнули, что реализация инициативы не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. Все расходы, связанные с организацией и проведением эксперимента, будут профинансированны за счет бюджета соответствующего субъекта.

В сентябре 2016 года президент РФ Владимир Путин утвердил комплекс мер по повышению инвестиционной привлекательности российских курортов. В частности, он поручил ввести курортный сбор, доходы от которого могут быть направлены на развитие санаторно-курортного комплекса страны. В конце апреля правительство поддержало введение курортного сбора в экспериментальном порядке. Пилотный проект должен стартовать с 2018 года и продлиться до конца 2022 года.