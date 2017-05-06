В РПЦ предложили ограничить воскресный шопинг ради укрепления семей

Русская православная церковь (РПЦ) выступила за ограничение работы крупных торговых сетей по воскресеньям, объяснив это тем, что людям необходим отдых, чтобы побыть в кругу своих близких и сходить в церковь. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона.

«Я положительно отношусь к инициативе освободить воскресенье от шопинга, потому что людям нужен день отдыха. Конечно, для верующих людей воскресенье — это время, когда они в храм идут», — заявил священнослужитель в программе «Церковь и мир» в эфире телеканала «Россия 24». «У людей совершенно не остается времени для того, чтобы просто побыть друг с другом, и как раз воскресенье очень часто используется для шопинга», — добавил митрополит, заметив, что именно отчуждение становится зачастую причиной развода в России.

Иерарх при этом упомянул западные страны, в которых время работы магазинов по воскресеньям ограничено. По мнению Илариона, там это оказывает благотворное влияние на людей. «Просто люди свой график перестраивают: закупать продукты ездят по субботам, а воскресенье оставляют для церкви и семьи», — добавил он.