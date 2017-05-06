Москвичам пообещали снег и гололед в ночь на 9 мая

Накануне Дня Победы в Москве и Подмосковье синоптики прогнозируют снег, сильный ветер и гололедицу. Об этом телеканалу РЕН ТВ рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозу, в ночь на 9 мая в регионе выпадет как минимум половина месячной нормы осадков. «Мы даже прогнозируем установление временного снежного покрова до 10 сантиметров», — добавил Вильфанд. При этом ожидается, что скорость ветра может достигнуть 15-20 метров в секунду.

В свою очередь, агентство ТАСС сообщает, что солнечную погоду в день проведения Парада Победы на Красной площади в столице традиционно обеспечивает спецавиация ВКС России. Рано утром 9 мая в небо над Московским регионом поднимутся 10 самолетов Ан-12, Ан-26 и Як-42, которые распылят экологически чистые реагенты, рассеивающие облачность.