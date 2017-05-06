СБУ пообещала не допустить провокаций на шествии «Бессмертный полк» в Киеве

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили об отсутствии оснований для запрета марша «Бессмертный полк» 9 мая в Киеве. Об этом сообщает ТАСС.

«9 мая в Киеве состоится марш "Бессмертный полк", который ежегодно проходит в России. Никаких оснований для запрета мероприятия нет», — заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит, комментируя угрозы украинских националистов устроить собственную акцию «Смертный полк». Тандид добавил, что силовики предпримут меры для пресечения возможных провокаций.

3 мая лидер запрещенной в России «Организации украинских националистов» (ОУН) Николай Кохановский призвал помешать шествию в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне и провести акцию «Смертный полк». «Друзья, не допустим ватного шабаша 9 мая в Киеве! Добровольческое движение ОУН призывает всех неравнодушных выйти и остановить подонков. 9 мая коммунисты и их сторонники в очередной раз выйдут на шествие, которое берет свои истоки из Московии и носит название "Бессмертный полк"», — написал Кохановский на своей странице в Facebook.

3 мая лидер запрещенной в России «Организации украинских националистов» (ОУН) Николай Кохановский призвал помешать шествию в Киеве в честь победы СССР в Великой Отечественной войне и провести акцию «Смертный полк». «Друзья, не допустим ватного шабаша 9 мая в Киеве! Добровольческое движение ОУН призывает всех неравнодушных выйти и остановить подонков. 9 мая коммунисты и их сторонники в очередной раз выйдут на шествие, которое берет свои истоки из Московии и носит название "Бессмертный полк"», — написал Кохановский на своей странице в Facebook.

В свою очередь, данные опроса украинской компании «Социополис» показали, что почти половина граждан Украины негативно воспринимает политику декоммунизации. Об этом сообщает портал «Корреспондент.net». Против этой политики выступает в целом более 40% респондентов. В свою очередь поддерживают действия властей в идейном переформатировании украинцев чуть больше трети опрошенных. Исследования показали, что уровень поддержки декоммунизации наиболее высок на западе Украины (44,3%). При этом меньше всего хотят избавиться от наследия СССР на юге страны — 27,8%, а также на востоке Украины — 25,1%.