Ведущие американские телеканалы отказались показывать ролик о достижениях Трампа

Ведущие американские телеканалы ABC, CBS, NBC и CNN отказались показывать рекламный ролик о достижениях Дональда Трампа в первые 100 дней на посту президента США. Об этом сообщает агентство AP.

«Вероятно, что для ведущих СМИ первая поправка [к Конституции США о свободе слова, - прим. ред.] важна постольку, поскольку она служит для их собственной политической выгоды», — прокомментировала решение телеканалов консультант администрации Белого дома Лара Трамп, которая является супругой сына президента США Эрика Трампа.

Ранее ролик в своем эфире показали телеканалы Fox News и Fox Business. В нем журналисты телеканалов CNN, ABC, MSNBC, CBS и NBC появляются в кадре с подписью «фейковые новости».

Ранее, в феврале, Дональд Трамп заявил, что The New York Times, NBC, ABC, CBS и CNN являются врагами американского народа. «СМИ, распространяющие "фейковые" новости не мои враги. Это враги всех американцев», — написал президент США в своем твиттере.