СМИ рассказали о лидерстве Макрона на выборах во Франции

Лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон, согласно предварительной информации, обошел своего противника Марин Ле Пен на выборах президента Франции. Об этом сообщает газета Le Sour со ссылкой на свои источники.

Четыре различных института подтвердили, что Макрон предварительно набирает более 60% голосов избирателей.

Однако, по данным издания, процент пустых и испорченных бюллетеней также может оказаться значительным.

Отметим, голосование во втором туре выборов президента Франции завершится в 20:00 (21.00 мск).

Ранее СМИ сообщили, что Макрон лидирует на заморских территориях Франции.