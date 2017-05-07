В Грозном появится гигантский дельфинарий

В столице Чечни Грозном построят дельфинарий площадью 10 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает глава региона Рамзан Кадыров в своем Instagram.

По его словам, инвестор для проекта уже найден, а сам дельфинарий строится в рамках проекта «Грозненское море». Данный комплекс будет включать несколько отелей, плавучий ресторан, спортивно-оздоровительный центр, дельфинарий.

«Фактически проект можно назвать большим детским городком, в котором есть игровые площадки, большой динопарк, детская железная дорога с вагонами, манежи, прогулочные трассы», - отметил Кадыров. На первом этаже дельфинария построят развлекательные аттракционы для детей, на втором – семейные и экстремальные аттракционы.