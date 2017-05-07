В Грозном появится гигантский дельфинарий
В столице Чечни Грозном построят дельфинарий площадью 10 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает глава региона Рамзан Кадыров в своем Instagram.
По его словам, инвестор для проекта уже найден, а сам дельфинарий строится в рамках проекта «Грозненское море». Данный комплекс будет включать несколько отелей, плавучий ресторан, спортивно-оздоровительный центр, дельфинарий.
«Фактически проект можно назвать большим детским городком, в котором есть игровые площадки, большой динопарк, детская железная дорога с вагонами, манежи, прогулочные трассы», - отметил Кадыров. На первом этаже дельфинария построят развлекательные аттракционы для детей, на втором – семейные и экстремальные аттракционы.
Ассаламу алайкум! Многие молодые родители часто спрашивали меня, нельзя ли построить в Грозном дельфинарий. Ясно, что многих этот вопрос интересовал не только для отдыха и развлечений. Известно, какое значение имеет общение детей с дельфинами. Нам удалось найти инвестора и приступить к строительству комплекса, который по своим масштабам и уникальности станет первым на Юге страны. Сегодня я проверил ход строительства. Дельфинарий занимает 10000 кв метров. Вокруг бассейна будут трибуны на 500 мест. В отдельном бассейне предусмотрено проведение процедур дельфинотерапии. Фактически проект можно назвать большим детским городком, в котором есть игровые площадки, большой динопарк, детская железная дорога с вагонами, манежи, прогулочные трассы, развлекательные водные каналы и пруд для детей и взрослых. Кроме того на территории создаются развлекательные уличные аттракционы для детей, прогулочные зоны и аллеи. Это первый этап. На втором этапе построят семейные и экстремальные аттракционы. Я получил удовольствие от общения с инженерами, рабочими, увидев, что все вопросы оперативно решаются. В этом большая заслуга куратора стройки Тамерлана Хучиева. Данный проект является частью крупнейшего в России спортивно-оздоровительного и развлекательного комплекса "Грозненском море". #Кадыров #Россия #Чечня #Дельфинарий
Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Май 6 2017 в 11:37 PDT