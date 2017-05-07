Украина не пустит на «Евровидение» съездивших в Крым журналистов из РФ

Украина отказалась пускать на музыкальный конкурс «Евровидение» в Киев тех российских журналистов, которые ранее посещали Крым. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Facebook.

«Никто из тех российских журналистов, кто аккредитован в Киеве на "Евровидение" и кто ранее нарушал государственную границу Украины, незаконно посещая Украинский Крым, не будет допущен на территорию нашей страны», – отметил он.

Запрет коснется даже тех работников СМИ, которые имеют аккредитацию.

Отметим, что фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Рамиль Ситдиков был не допущен на Украину без объяснения причин несмотря на то, что у него была аккредитация на «Евровидение».

Ранее Первый канал заявил, что не будет транслировать «Евровидение» из-за отсутствия российского конкурсанта.