Песков опроверг помощь Кремля в выдаче Навальному загранпаспорта

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ о том, что оппозиционер Алексей Навальный мог обращаться в Кремль за помощью в получении загранпаспорта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не занимаемся выдачей загранпаспортов», — отметил Песков.

Ранее СМИ сообщили, что сегодня Навальный вылетел в Барселону, чтобы восстановить зрение после того, как 27 апреля на него напали и плеснули ему зеленкой в лицо.