07 мая 2017, 18:20
Песков опроверг помощь Кремля в выдаче Навальному загранпаспорта
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ о том, что оппозиционер Алексей Навальный мог обращаться в Кремль за помощью в получении загранпаспорта. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы не занимаемся выдачей загранпаспортов», — отметил Песков.
Ранее СМИ сообщили, что сегодня Навальный вылетел в Барселону, чтобы восстановить зрение после того, как 27 апреля на него напали и плеснули ему зеленкой в лицо.
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