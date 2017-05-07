Сборная России забросила итальянцам 10 шайб на ЧМ по хоккею

В матче второго тура группового этапа чемпионата мира хоккеисты сборной России одолели соперников из Италии.

Встреча участников группы А завершилась со счетом 10:1 (2:0, 3:1, 5:0) в пользу россиян.

Шайбы в ворота соперника провели Сергей Андронов (дважды), Евгений Дадонов, Никита Кучеров, Владислав Наместников (дважды), Артемий Панарин (дважды), Сергей Плотников, Сергей Мозякин.

Единственное очко итальянцам принес Томассо Траверса.

Россияне одерживают уже вторую победу на ЧМ. Теперь им предстоит сразиться с Германией. Встреча пройдет 8 мая.