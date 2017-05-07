В Вашингтоне прошел «Бессмертный полк»

В столице США Вашингтоне сегодня состоялась акция «Бессмертный полк», приуроченная к годовщине победы во Второй мировой войне. Об этом сообщает ТАСС.

В акции приняли участие около 250 человек. Колонна участников прошла от Белого дома к мемориалу Второй мировой войны на Национальном Молле.

В марше участвовали как выходцы из России, так и американцы.

Аналогичная акция состоялась на Манхэттене. В ней приняли участие более тысячи человек.

Всего подобные акции прошли в 20 американских городах.