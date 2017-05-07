07 мая 2017, 11:05
В Вашингтоне прошел «Бессмертный полк»
В столице США Вашингтоне сегодня состоялась акция «Бессмертный полк», приуроченная к годовщине победы во Второй мировой войне. Об этом сообщает ТАСС.
В акции приняли участие около 250 человек. Колонна участников прошла от Белого дома к мемориалу Второй мировой войны на Национальном Молле.
В марше участвовали как выходцы из России, так и американцы.
Аналогичная акция состоялась на Манхэттене. В ней приняли участие более тысячи человек.
Всего подобные акции прошли в 20 американских городах.
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