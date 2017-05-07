Франция начала расследовать утечку из штаба Макрона

Парижская прокуратура начала расследовать представленные факты о взломе почты штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Как отметил источник, речь идет о «мошенническом доступе к системе автоматизированной обработки данных» и «нарушении тайны переписки».

Ранее СМИ сообщили, что Макрон, по предварительной информации, лидирует во втором туре выборов во Франции. Он может получить более 60% голосов.