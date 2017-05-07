Петербург опроверг отмену военно-морского парада

В Петербурге состоится военно-морской парад, приуроченный к дню Победы. О его отмене ранее сообщили СМИ. Информацию опровергло агентство РИА Новости, которое ссылается на источник.

«Морской парад в Санкт-Петербурге, безусловно, состоится, однако количество участвующих в нем кораблей будет уменьшено, но это никак не связано с появлением в Балтийском море американского эсминца», — отметил он.

Кроме того, данную информацию опроверг руководитель движения поддержки флота капитан первого ранга Михаил Ненашев, назвав все подобные сообщения являются выдумкой.

СМИ сообщали, что парад могут отменить, так как к внутренним водам РФ приблизился американский крейсер USS Carney.