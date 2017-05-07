07 мая 2017, 14:08
Петербург опроверг отмену военно-морского парада
В Петербурге состоится военно-морской парад, приуроченный к дню Победы. О его отмене ранее сообщили СМИ. Информацию опровергло агентство РИА Новости, которое ссылается на источник.
«Морской парад в Санкт-Петербурге, безусловно, состоится, однако количество участвующих в нем кораблей будет уменьшено, но это никак не связано с появлением в Балтийском море американского эсминца», — отметил он.
Кроме того, данную информацию опроверг руководитель движения поддержки флота капитан первого ранга Михаил Ненашев, назвав все подобные сообщения являются выдумкой.
СМИ сообщали, что парад могут отменить, так как к внутренним водам РФ приблизился американский крейсер USS Carney.
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