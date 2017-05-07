СМИ сообщили об отъезде Навального в Барселону

Оппозиционер Алексей Навальный мог сегодня улететь за границу. Как пишет пишет «Московский комсомолец», он отправился в Барселону.

Life опубликовал фотографии Навального и его супруги в салоне самолета.

В настоящее время глава штаба Навального Леонид Волков не комментирует данную информацию, так, на вопрос «Медузы», улетел ли Навальный из страны, он ответил «не знаю».

Ранее Навальному выдали загранпаспорт. Поездка за рубеж оппозиционеру необходима для того, чтобы провести лечение глаза, который пострадал при нападении 27 апреля напали возле офиса Фонда борьбы с коррупцией. Тогда политику плеснули зеленкой в лицо, и он частично лишился зрения.