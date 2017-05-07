Москва отказалась вмешиваться в дискуссии о санкциях в ЕС

Глава МИД России Сергей Лавров считает «ненормальной» политику, когда экономические интересы стран уступают «политизированным, идеологизированным подходам некоторые европейских и западных партнеров». Об этом он заявил в интервью телеканалу «Мир».

Лавров отметил, что Россия эту тему «не будирует» и не собирается вмешиваться во «внутренние дискуссии», поскольку и так понятно, как эти темы «реально в Евросоюзе развиваются». Так, по его словам, в ЕС «сохраняется агрессивное меньшинство», настроенное против нормализации отношений с Россией, однако наблюдается «тенденция к отказу от этой аномалии Евросоюза».

Министр призвал ЕС к «поиску консенсуса, компромисса между крайними позициями», так как в странах ЕС есть и те, кто «категорически против» нормализации отношений с Россией, и те, кто выступает за то, чтобы поскорее начать выход «из этого санкционного тупика».