СМИ сообщили о лидерстве Макрона на выборах в заморских территориях Франции

Лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон опережает своего противника Марин Ле Пен во втором туре выборов президента на заморских территориях Франции. Об этом сообщает газета Le Sour со ссылкой на свои источники.

По данным издания, эти результаты предсказуемы, так как заморские департаменты традиционно «голосуют за левых».

Отметим, что ранее штаб Макрона неподалеку от парижского Лувра был эвакуирован по соображениям безопасности.

В первом туре выборов Макрон набрал 24,01%, Ле Пен — 21,3%.