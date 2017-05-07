В столице Аргентины в честь России назовут площадь

Заксобрание Буэнос-Айреса приняло законопроект, предусматривающий появление в столице Аргентины площади Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Координационного совета российских соотечественников в Аргентине Сильвану Ярмолюк.

Площадь будет открыта по инициативе России. Она расположится в престижном районе Бельграно. Работы на данной территории начнутся примерно через месяц.

По словам депутата Каролины Эстебарена, автора законопроекта, это поможет укреплению связей между странами. Как отмечается в документе, россияне внесли важный вклад в развитие аргентинского общества. Так, две трети сельскохозяйственного производства Аргентины приходится на освоенные и основанные иммигрантами из России земли и компании.

Отметим, что российская диаспора в Аргентине достигает 300 тысяч человек.