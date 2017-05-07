Под Петербургом при обрушении строящейся школы погиб человек

В поселке Мурино Лениградской области произошло частичное обрушение здания строящейся школы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС региона.

В итоге из-под завалов было извлечено тело одного погибшего, сейчас спасатели ищут пострадавших.

Как передает местный портал 47news.ru, школу планировалось сдать к 1 июня.

По данным «Интерфакса», который ссылается на Следственный комитет, тело погибшего нашли в автомобиле недалеко от обрушившегося здания. В настоящее время СК проводит проверку.

По словам зампредседателя правительства Ленинградской области по строительству Михаила Москвина, обрушение произошло при работах на кровле. Причины обрушения планируется установить в течение двух недель.