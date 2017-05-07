СМИ сообщили о возможном назначении Слуцкого тренером «Челси»

Бывший тренер ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий может возглавить лондонский клуб «Челси». Об этом сообщает The Daily Express.

По данным журналистов, нынешний тренер «Челси» Антонио Конте может перейти в «Барселону». Он проработает с лондонцами еще сезон, в конце мая клуб планировал обсудить продление сотрудничества.

Как пишет издание, Слуцкий является давним другом олигарха Романа Абрамовича и, кроме того, с января живет в Лондоне, активно изучает английский язык, регулярно бывает на играх «Челси» и тренировочной базе клуба.