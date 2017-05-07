Источник рассказал об обследовании Навального в Испании

Оппозиционер Алексей Навальный улетел в Барселону на медицинское обследование. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на близкие к оппозиционеру источники.

«Обследование продлится около недели. Все зависит от ситуации, но он планирует вернуться как можно скорее и продолжить лечение в Москве», — отметил один из них.

Он добавил, что Навальный не намеревался прерывать кампанию, однако «ситуация очень серьезная».

Политик отправился проходить обследование вместе с супругой.

Отметим, ранее СМИ сообщили об отъезде Навального в Барселону, однако в окружении политика эту информацию подтвердить не смогли.