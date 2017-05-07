07 мая 2017, 19:28
Источник рассказал об обследовании Навального в Испании
Оппозиционер Алексей Навальный улетел в Барселону на медицинское обследование. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на близкие к оппозиционеру источники.
«Обследование продлится около недели. Все зависит от ситуации, но он планирует вернуться как можно скорее и продолжить лечение в Москве», — отметил один из них.
Он добавил, что Навальный не намеревался прерывать кампанию, однако «ситуация очень серьезная».
Политик отправился проходить обследование вместе с супругой.
Отметим, ранее СМИ сообщили об отъезде Навального в Барселону, однако в окружении политика эту информацию подтвердить не смогли.
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