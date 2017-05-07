«Газпром» начал строить участок «Турецкого потока» в Черном море

«Газпром» начал строить участок газопровода «Турецкий поток», который расположится у российского побережья Черного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

«Сегодня в Черном море началось строительство газопровода "Турецкий поток". Работа стартовала у российского побережья. Укладку ведет судно Audacia компании Allseas - подрядчика строительства обеих ниток морского участка газопровода», — сообщили в компании.

Стоит отметить, что ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил о готовности компании начать укладку труб на морском участке «Турецкого потока» в течение нескольких дней. К настоящему моменту компания уже завершила все подготовительные работы.