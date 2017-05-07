Совфед назвал запрет на выезд самозанятых из РФ неконституционным

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас расценил запрет на выезд за границу для самозанятых граждан как антиконституционный и отметил, что о такой мере не может быть и речи. Его слова приводит РИА Новости.

«Об ограничении права выезда за пределы территории Российской Федерации лишь в силу статуса – то есть без соответствующего установления факта задолженности — речи идти не может, поскольку это противоречит положениям статьи 27 конституции, а также искажает конституционный смысл обеспечения исполнения вступивших в законную силу актов применения права», — пояснил Клишас.

По его словам, подобная мера допустима, если речь идет об обеспечении исполнения судебных актов или иных правоприменительных актов, вступивших в законную силу.

«Регулирование правового положения самозанятых лиц требует тонкой̆ настройки и учета социальных последствий, поскольку очень существенное число россиян являются лицами, не состоящими в трудовых отношениях и не являющимися субъектами предпринимательской деятельности», — заключил глава комитета.