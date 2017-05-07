Усманов оказался в пятерке богатейших людей Великобритании

Российский бизнесмен Алишер Усманов оказался на пятой строчке в топе богатейших налоговых резидентов Великобритании. Его состояние оценивается в 15,3 млрд долларов. Рейтинг опубликовала британская газета The Sunday Times, передает ТАСС.

Первую строчку в рейтинге заняли братья Шри и Гопи Индуйя, их состояние составляет 21 млрд долларов. Будучи выходцами из Индии, братья занимаются недвижимостью, банковским и ресторанным бизнесом, а также торговлей.

На втором месте рейтинга — американский бизнесмен Леонард Блаватник (20,7 млрд долларов), на третьем — братья Дэвид и Саймон Рубены (18,1 млрд долларов).

Стоит отметить, что владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, состояние которого оценивается в 10,3 млрд долларов, занял в рейтинге 13-ю позицию.