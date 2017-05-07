В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы

В Москве на Красной площади завершилась генеральная репетиция парада Победы. Об этом сообщает ТАСС.

Во время репетиции были проверены слаженность всех пеших расчетов, синхронность их шага, время прохода наземной техники и пролета авиации, дистанции между каждым военнослужащим, временные интервалы между боевыми машинами и танками, а также самолетами и вертолетами.

Перед началом репетиции министр обороны Сергей Шойгу, который будет принимать парад 9 мая, объехал пешие расчеты в сопровождении командующего парадом главкома Сухопутных войск Олега Салюкова.

В конце репетиции над центром столицы пролетела шестерка штурмовиков Су-25 с дымами цвета российского флага.

Отметим, в этом году участие в параде Победы принимают около 10 тыс. человек, 114 единиц наземной техники и 72 воздушных судна.