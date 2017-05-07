07 мая 2017, 13:29
Макрон и Ле Пен проголосовали на выборах президента Франции
Кандидаты в президенты Франции Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон проголосовали на выборах, передает BFM TV.
Ле Пен отдала свой голос в коммуне Энен-Бомон, Здесь против нее провели акцию активистки Femen.
Макрон с супругой приехал на избирательный участок в городе Ле-Туке.
Кроме того, на выборах проголосовал бывший президент Франции Николя Саркози. Он прибыл на избирательный участок со своей женой Карлой Бруни-Саркози.
По состоянию на 12:00 (13:00 мск) явка избирателей составила 28,23%, уточняет BFM TV со ссылкой на официальные данные министерства внутренних дел страны.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое