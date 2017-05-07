Wikileaks заподозрила российский след в утечке из штаба Макрона

В WikiLeaks сообщили, что при утечке данных из штаба кандидата в президенты Франции от движения «Вперед!» Эммануэля Макрона в метаданных этих писем найдены записи с данными сотрудника российской компании. Об этом компания заявила в своем твиттере.

«Имя сотрудника подрядной компании российского правительства «Эврика» появляется девять раз в данных по просочившемуся архиву xls_cendric.rar», — отмечает ресурс.

В качестве доказательства WikiLeaks приводит снимок экрана, на котором изображена таблица с датами, в которой фигурирует Рошка Георгий Петрович.

Кроме того, компания привела статью, в которой говорится о связи компании «Эврика» с ФСБ России. Ранее сообщалось о том, что из штаба Макрона произошла утечка данных в канун второго тура выборов президента Франции.