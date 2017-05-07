Wikileaks заподозрила российский след в утечке из штаба Макрона
В WikiLeaks сообщили, что при утечке данных из штаба кандидата в президенты Франции от движения «Вперед!» Эммануэля Макрона в метаданных этих писем найдены записи с данными сотрудника российской компании. Об этом компания заявила в своем твиттере.
«Имя сотрудника подрядной компании российского правительства «Эврика» появляется девять раз в данных по просочившемуся архиву xls_cendric.rar», — отмечает ресурс.
В качестве доказательства WikiLeaks приводит снимок экрана, на котором изображена таблица с датами, в которой фигурирует Рошка Георгий Петрович.
Кроме того, компания привела статью, в которой говорится о связи компании «Эврика» с ФСБ России. Ранее сообщалось о том, что из штаба Макрона произошла утечка данных в канун второго тура выборов президента Франции.
#MacronLeaks: name of employee for Russian govt security contractor Evrika appears 9 times in metadata for "xls_cendric.rar" leak archive pic.twitter.com/jyhlmldlbL— WikiLeaks (@wikileaks) 6 мая 2017 г.