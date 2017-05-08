Над Красной площадью пролетят вернувшиеся из Сирии летчики

Практически все пилоты, которые в этом году пролетят над Красной площадью 9 мая, участвовали в военных действиях в Сирии. Об этом «России 24» рассказал главком ВКС РФ Виктор Бондарев, передает ТАСС.

«Этот год знаменателен тем, что впервые практически все пилоты, которые будут проходить над Красной площадью, - это участники боевых действий в Сирии. Они все награждены высокими государственными наградам, с честью и достоинством выполнили там свой долг, а здесь показывают мастерство, которому во многих странах позавидуют», — сообщил главком.

Бондарев добавил, что все участники парада, включая летчиков, получат памятные медали.