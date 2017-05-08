Билл Клинтон выпустит политический блокбастер

Экс-президент США Билл Клинтон с конца 2016 года пишет политический детектив вместе с популярным автором Джеймсом Паттерсоном, сообщает Associated Press.

Роман под названием «Пропавший президент», как ожидается, выйдет в июне 2018 года. Об условиях сотрудничества двух авторов не сообщается. Также неизвестно, будет ли сюжет строиться вокруг Дональда Трампа, который прошлой осенью победил супругу Клинтона Хилари в президентской гонке.

До этого Клинтон в 2004 году выпустил книгу мемуаров «Моя жизнь».

Паттерсон пишет детективы, в частности он автор книг о сыщике Алексе Кроссе.