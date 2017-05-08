В День Победы облака над Москвой разгонят самолетами

Самолеты ВКС России 9 мая проведут разгон облаков над Москвой и Подмосковьем, сообщили в Минобороны РФ, передает «Интерфакс».

Всего будет задействовано девять самолетов Ан-12 и Ан-26 военно-транспортной авиации.

Полеты начнутся в полночь 9 мая и продолжатся в течение суток.

Самолеты обработают облака на высоте от 3 до 8 км специальными реагентами, провоцирующими выпадение осадков.

По прогнозу Гидрометцентра России, в День Победы в Москве и Подмосковье ожидается дождливая погода с мокрым снегом и резкими порывами ветра. Температура под утро будет около ноля, днем +5…+7.