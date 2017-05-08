МИД Сирии выступил против миротворцев ООН в зонах безопасности

Сирийские власти выступают против контроля над соблюдением перемирия в зонах деэскалации со стороны миротворцев ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, передает РИА Новости.

«Присутствия международных сил под эгидой ООН не будет. Россия как страна-гарант пояснила, что будут размещены силы военной полиции и центры мониторинга в этих зонах. Никакой роли у ООН или международных сил не будет в этих зонах», — сообщил министр на пресс-конференции.

Он добавил, что сирийское правительство в случае нарушений перемирия со стороны какой-либо группировки даст на них решительный ответ.

Зоны деэскалации были утверждены официальной Сирией, Россией, Ираном и Турцией во время переговоров в Астане.

Представители сирийской оппозиции выступили против того, что одним из гарантов перемирия выступает Иран — как и Россия он воюет в Сирии на стороне правительственной армии.

Согласно меморандуму в обозначенных зонах должны прекратиться боестолкновения между правительственными войсками и вооруженной оппозицией.