Обама советовал Трампу не нанимать связанного с российским послом советника

В период после победы Дональда Трампа на выборах и до его вступления в должность действующий на тот момент президент США Барак Обама советовал Трампу не назначать советником Майкла Флинна. Об этом сообщают CNN, Bloomberg и Reuters со ссылкой на бывших сотрудников администрации Обамы.

Флин возглавлял разведуправление Минобороны США в 2012-2014 годах. Он проработал советником Трампа по национальной безопасности менее месяца — с 20 января по 13 февраля 2017 года.

В отставку он подал, после того как стало известно о его контактах с российским послом Сергеем Кисляком — Флинн говорил с Кисляком 29 декабря, когда администрация Обамы выслала ряд российских дипломатов с семьями.

Россия тогда не предприняла ответных действий.

По информации источников CNN, Обама говорил с Трампом о Флинне 10 ноября во время встречи в овальном кабинете. Обама обратил внимание Трампа на то, что имя Флинна появляется в связи с расследованием вмешательства России в выборы в США.