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08 мая 2017, 15:46
взятка Москва ФСБ

Сотрудника ФСБ арестовали за вымогательство взятки у учреждения культуры

Лубянская площадь
Лубянская площадь
АГН "Москва"

Сотрудник управления ФСБ по Москве и Подмосковью Станислав Гольев арестован по обвинению в посредничестве при передаче взятки. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Гольев обвиняется в том, что вымогал взятку у гендиректора «одного из учреждений культуры Москвы». Что это за учреждение, издание не уточняет.

По данным источника, Гольев вместе с другими сотрудниками ФСБ получили от гендиректора 100 тысяч долларов, которыми обещали поделиться с сотрудниками правоохранительных органов.

Директору обещали, что его не привлекут к уголовной ответственности, а также освободят от уголовной ответственности его приятеля, работающего в системе столичной культуры.

31 марта СК завел дело о посредничестве в передаче взятки, а 4 апреля Гольев был задержан.

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