Прокуратура Турции потребовала для Гюлена почти 3 тысячи лет тюрьмы

Турецкая прокуратура требует приговорить оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена к 3623 пожизненным срокам заключения, то есть к 2923 годам тюрьмы. Об этом пишет Hürriyet Daily News.

Гюлена обвиняют в организации попытки военного переворота, который произошел в Турции 5 июля 2016. Всего прокуратура обвиняет проповедника в 22 случаях нарушения закона.

Сам Гюлен долгое время живет в эмиграции в США. Он отвергает обвинения в попытке свергнуть власть в Турции.

К началу апреля турецкие власти задержали 113 тысяч человек, которых подозревают в связях с Гюленом.

Тысячи военных, преподавателей и полицейских лишились работы по подозрению в сочувствии к путчистам.