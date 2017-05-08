Россия обыграла Германию 6:3 на ЧМ по хоккею

Российская сборная одержала победу над командой Германии со счетом 6:3 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Игра проходила в Кельне, сообщается на сайте Федерации хоккея России.

В первых двух периодах сборная РФ забросила пять шайб в ворота соперника. Дубль оформил Вадим Шипачев, по голу забили Сергей Плотников, Никита Гусев и Никита Кучеров.

Затем на 46-й минуте в ворота россиян попала первая шайба, ее забросил Брукс Мацек, на 49-й минуте Филип Гогулла оформил вторую шайбу за сборную Германии.

На 52-й минуте игры Никита Кучеров забил еще один гол.

На 60-й минуте матча Фредерик Тиффельс сумел закатить третью шайбу в российские ворота, установив окончательный счет игры.