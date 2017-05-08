Лавров 9 мая отправится в США на встречу с Тиллерсоном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9-11 мая будет в США, где проведет переговоры с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, сообщается на сайте МИДа.

Переговоры глав дипведомств запланированы на 10 мая.

О конкретной программе переговоров не сообщается, говорится лишь о том, что стороны планируют «обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений».

В Госдепартаменте, в свою очередь, отмечают, что Тиллерсон и Лавров встретятся в Вашингтоне, «чтобы обсудить Украину, Сирию и двусторонние вопросы».

Речь идет о «необходимости прекращения насилия на востоке Украины и урегулирования конфликта посредством полной имплементации минских соглашений».

Относительно Сирии дипломаты обсудят «усилия, нацеленные на деэскалацию насилия, доставку гуманитарной помощи сирийскому народу, и подготовку почвы для политического урегулирования конфликта».

После встречи с Тиллерсоном Лавров примет участие в министерском заседании Арктического совета в городе Фэрбенкс на Аляске.

Арктический совет — международный форум по защите природы северной полярной зоны.