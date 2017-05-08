Михалков назвал правом художника сравнивать «Ельцин Центр» с полицаями

Кинорежиссер Никита Михалков прокомментировал «Интерфаксу» свое заявление, в котором он сравнил премию, присужденную «Ельцин Центру» с наградой Третьего рейха.

«Ельцин Центр» получил один из призов премии «Лучший европейский музей» за 2017 год.

Когда Михалкова как противника музея Бориса Ельцина попросили прокомментировать это, он заявил: «Я не удивлен и реагирую на это точно так же, как если бы я узнал, что гражданин Советского Союза, какой-нибудь Коцюбайло, ставший полицаем, получил железный крест от Вермахта».

В музее извинились перед европейскими коллегами за режиссера.

«Я гражданин своей страны и я русский художник, всю жизнь проживший в России. Следовательно, то, что я высказываю, я высказываю как гражданин, а то, как я это делаю, это мое художественное право», — сказал Михалков в ответ на это извинение.

По словам режиссера, музей получил премию, потому что несет идеологию, устраивающую тех, кто объявляет России санкции.

«А как художник я использую метафору, и она очень проста — "Ельцин Центр" получает награду за службу, противоречащую интересам нашей страны. А разве полицаи получали награды не за тоже самое? Ведь даже согласно указу короля Пруссии Вильгельма II, железным крестом должны были награждаться без различия чинов и состояния, в том числе граждане оккупированных стран, за заслуги во благо немецких Вооруженных сил и во благо их союзников, за службу вопреки интересам своей страны. Что, собственно, сегодня мы и видим в работе "Ельцин Центра"», — сказал Михалков.