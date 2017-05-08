За день в Москве выпало более половины месячной нормы осадков

В 18 часам в Москве выпала половина месячной нормы осадков, сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро.

8 мая на Москву обрушился дождь с мокрым снегом. Величина осадков в районе ВДНХ составила 27 мм, что составляет 53% от обычно регистрируемых в мае 51 мм осадков.

Сейчас осадки в столице продолжаются.

С наступлением 9 мая девять самолетов Ан-12 и Ан-26 военно-транспортной авиации начнут обрабатывать облака в соседних регионах реагентами, чтобы осадки выпали за пределами Москвы.

Парад в честь Дня Победы пройдет при температуре до +6 градусов и сильном северном ветре.