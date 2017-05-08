Германия обсудит предложение проводить операции в Сирии под эгидой НАТО

Германское правительство изучит предложения США о формальном включении НАТО в операцию коалиции против «Исламского государства» (запрещено в России) в Сирии и Ираке. Об этом заявил официальный представитель МИД Германии Мартин Шефер, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что ранее правительство высказывалось против этой инициативы, однако «сейчас меняется положение, не только за счет новой администрации в США, но и по ситуации в Сирии и Ираке».

Этот вопрос, по словам представителя МИД ФРГ, обсудят на саммите НАТО 25 мая в Брюсселе.