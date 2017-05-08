Обама призвал Конгресс защитить систему здравоохранения от Трампа

Бывший президент США Барак Обама призвал членов Конгресса проявить «политическую смелость» и не отменять действующий закон о доступной медицинской страховке — так называемый Obamacare. Об этом пишет The Hill.

Обама рассказал, что представители Демократической партии, которые поддержали реформу медицинского страхования в 2010 году, знали, что из-за голосования могут вновь не избраться в парламент, но все равно приняли Obamacare.

«Большинство из них действительно потеряли свои места, но они были верны тому, что президент Кеннеди определил в своей книге как мужество в Конгрессе», — заявил экс-президент, выступая в президентской библиотеке имени Джона Кеннеди в Бостоне.

«Я надеюсь, что нынешние члены Конгресса помнят, что не нужно много мужества, чтобы помочь тем, кто и так силен… но требуется определенная смелость, чтобы выступить в защиту уязвимых, больных и слабых и тех, кто часто не имеет доступа в коридоры власти», — сообщил Обама.

4 мая Палата представителей Конгресса США с третьей попытки проголосовала за реформу здравоохранения президента Дональда Трампа. Эта реформа отменяет Obamacare.