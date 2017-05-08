Министр энергетики подтвердил желание продлить сделку с ОПЕК

Россия поддерживает продление соглашения с Организацией стран — экспортеров нефти (ОПЕК) после 2017 года. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак. Пресс-релиз министерства цитирует ТАСС.

«Мы обсуждаем различные варианты и считаем, что продление на более длительный срок поможет ускорить возвращение рынков в более здоровое состояние», — отметил Новак.

Он добавил, что страны — экспортеры нефти, подписавшие соглашение о сокращении добычи, выполняют свои обязательства.

«Мы видим высокую дисциплину среди участников, которые совместно уже вышли на полное соответствие обозначенным ранее параметрам, а именно на добровольное снижение добычи примерно на 1,8 млн баррелей в сутки к уровню октября», — сообщил министр.

По данным Минэнерго, мировые запасы нефти, находящейся в хранилищах, в марте уже начали сокращаться. В частности, в плавучих хранилищах запасы с начала года снизились больше чем на треть.

В дальнейшем этот процесс, как полагают в ведомстве, будет ускорятся, что способствует балансировке рынка энергоресурсов.

Встреча представителей стран ОПЕК и других экспортеров нефти состоится в Вене 24-25 мая.