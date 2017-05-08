08 мая 2017, 17:04
Вооруженная оппозиция начала эвакуацию из района Дамаска
Силы вооруженной сирийской оппозиции начали эвакуацию из района Барзе в Дамаске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на государственное телевидение Сирии.
Телеканал отмечает, что эвакуация повстанцев и членов их семей происходит в рамках соглашения о создании зон деэскалации.
«Вооруженный персонал и члены их семей начали эвакуацию из района Барзе на 40 автобусах на север страны», — приводит агентство сообщение телеканала.
Соглашение о создании зон деэскалации, в которых должны прекратиться военные действия, было подписано Россией, Ираном и Турцией 4 мая. Эти страны выступили гарантами перемирия в зонах.
Само соглашение поступило на рассмотрение Совбеза ООН.
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