Вооруженная оппозиция начала эвакуацию из района Дамаска

Силы вооруженной сирийской оппозиции начали эвакуацию из района Барзе в Дамаске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на государственное телевидение Сирии.

Телеканал отмечает, что эвакуация повстанцев и членов их семей происходит в рамках соглашения о создании зон деэскалации.

«Вооруженный персонал и члены их семей начали эвакуацию из района Барзе на 40 автобусах на север страны», — приводит агентство сообщение телеканала.

Соглашение о создании зон деэскалации, в которых должны прекратиться военные действия, было подписано Россией, Ираном и Турцией 4 мая. Эти страны выступили гарантами перемирия в зонах.

Само соглашение поступило на рассмотрение Совбеза ООН.