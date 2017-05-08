На акциях протеста в Париже задержали 140 человек

Минувшей ночью в Париже были задержаны 141 человек — участники акций протеста против победы на президентских выборах Эммануэля Макрона, сообщает Reuters.

Протестующих задержали в северо-восточном округе Парижа под названием Менильмонтан.

Задержанным предъявлены обвинения в бросании предметов в сотрудников полиции, а также в порче имущества.

Демонстранты выступали против обоих кандидатов, прошедших во второй тур выборов — Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона.

Макрон, по последним данным МВД Франции, набрал 66,1% голосов избирателей, Ле Пен — 33,9%.